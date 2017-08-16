綠中常會為停電道歉 黃暐瀚怒批蔡英文黨國錯亂

蔡英文總統在民進黨中常會中首度對815全台大停電事件向國人道歉。（陳信翰攝）

815全台大停電，弄得人仰馬翻，四處都傳出災情。總統蔡英文昨日直到晚間10時才在臉書道歉，爾後再今日也在民進黨中常會前道歉。資深媒體人黃暐瀚酸說，道歉的場合居然是在「民進黨中常會」，而非總統府，「如此黨國錯亂，也算一絕」。

資深媒體人黃暐瀚在臉書發文質疑，815全台大停電，經濟部長李世光下台了，總統蔡英文也道歉。台灣缺電危機講了多少年，如今一次全台大缺電，感受格外深刻。

2013年9月25日，蔡英文主張「台灣不缺電，只是未曾有效用電」。4年後的今天，蔡政府執政1年多，又是否實現「有效用電」了？

黃暐瀚說，「只是停電，不算缺電」這種話，老百姓根本搞不懂，重點是現在「沒電」。誰下台、誰震怒，都不重要，民眾真正關心的是「還會不會再全台黑壓壓？」

蔡英文當時還指出，「法定備用容量率為16%，台灣自2003年以後，便未曾低於16%，甚至高達20%」，強調「台灣不缺電」。黃暐瀚諷刺說，倘若815全台大停電時備載容量如馬英九時期一樣超過20％，那即便有「史上唯八的神奇中油員工」，連闖十道層序，關掉電廠，也不會全台大停電。

黃暐瀚表示，如今是誰讓台灣備載容量低於6％？以台灣現況，天然氣一次一船從海外運來，一次只夠用一星期；若遇上颱風或其他外力因素，縱使沒有中油員工誤關天然氣開關，也會「全台黑壓壓」。

黃暐瀚也酸說，蔡總統堅持「廢核」政策不打緊，蔡英文靠著「廢核」上台，如今繼續執行是「天經地義，言出必行」。眼前當務之急，不是叫蔡英文重啟核一、核二或核四，只要把「藏著的電」找出來，台灣何苦擔心沒電？

(中時電子報)