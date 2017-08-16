點讚批評吳京微博？甄子丹：駭客入侵

甄子丹透過微博發聲明，否認打壓吳京。（取自新浪微博＠華誼兄弟電影）

吳京自製自演的《戰狼2》票房不斷飆升，截至今天（8月16日）晚間已達48億604.9萬元人民幣（約台幣220億6934萬元）。這段期間，不斷傳出同為武打明星的甄子丹對吳京及《戰狼2》有許多批評，今天甚至出現對批評吳京的微博點讚的截圖。

不過，甄子丹否認這些傳聞，今天晚上7點還慎重透過微博發表聲明，否認曾對批評吳京的微博點讚，是自己的帳號遭到駭客惡意入侵所為，並強調過去這段時間坊間傳出他打壓吳京的消息與報導都是造假，他衷心恭喜吳京取得如此驕人的成績。

甄子丹表示：「今日在獲知如此離譜的惡意中傷消息後，我非常震驚！經新浪微博後台查詢，發現昨晚微博有異地異常登陸，是帳號被入侵登陸後的惡意而為！現已接受微博平台建議：報警後查入侵帳號者身份，勢必追究其法律責任……作為動作演員，《戰狼2》的成績令人鼓舞，更帶動了中國動作電影熱潮。我衷心恭喜吳京有這麽驕人的成績，他的努力有目共睹。他今天的成功，我也為他非常高興。」

他也無奈地表示，他透過微博發文，是想跟粉絲分享生活上的點滴：「網上的攻擊，從2012年開始一直沒有停下來。一直不去理，是不願被拉入無聊的商業遊戲，也不想浪費媒體資源為自己辯明是非。今次本人不得已發聲，是為不再受污水，亦是為阻止惡毒挑撥，令無辜之人受傷害。」

(旺報)