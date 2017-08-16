點讚批評吳京微博？甄子丹：駭客入侵
吳京自製自演的《戰狼2》票房不斷飆升，截至今天（8月16日）晚間已達48億604.9萬元人民幣（約台幣220億6934萬元）。這段期間，不斷傳出同為武打明星的甄子丹對吳京及《戰狼2》有許多批評，今天甚至出現對批評吳京的微博點讚的截圖。
不過，甄子丹否認這些傳聞，今天晚上7點還慎重透過微博發表聲明，否認曾對批評吳京的微博點讚，是自己的帳號遭到駭客惡意入侵所為，並強調過去這段時間坊間傳出他打壓吳京的消息與報導都是造假，他衷心恭喜吳京取得如此驕人的成績。
甄子丹表示：「今日在獲知如此離譜的惡意中傷消息後，我非常震驚！經新浪微博後台查詢，發現昨晚微博有異地異常登陸，是帳號被入侵登陸後的惡意而為！現已接受微博平台建議：報警後查入侵帳號者身份，勢必追究其法律責任……作為動作演員，《戰狼2》的成績令人鼓舞，更帶動了中國動作電影熱潮。我衷心恭喜吳京有這麽驕人的成績，他的努力有目共睹。他今天的成功，我也為他非常高興。」
他也無奈地表示，他透過微博發文，是想跟粉絲分享生活上的點滴：「網上的攻擊，從2012年開始一直沒有停下來。一直不去理，是不願被拉入無聊的商業遊戲，也不想浪費媒體資源為自己辯明是非。今次本人不得已發聲，是為不再受污水，亦是為阻止惡毒挑撥，令無辜之人受傷害。」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。