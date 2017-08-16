亞馬遜2分鐘取貨服務 挑戰超商

亞馬遜（Amazon）繼先前推出15分鐘生鮮取貨服務後，周二在美國5座大學城推出更快速的2分鐘取貨服務，鎖定半夜突然想吃零食或臨時弄丟手機充電器的大學生，直接威脅超商生意。

亞馬遜周二宣布，本周起包括洛杉磯、柏克萊、亞特蘭大、俄亥俄州哥倫布市，以及馬里蘭州大學公園市在內等5座大學城將率先推出亞馬遜即時取貨服務（Amazon Instant Pickup），並自下周起將服務範圍拓展至全美22座大學城。

(工商)