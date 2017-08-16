開拓國旅市場、樂迎2018花博 臺中市政府觀光旅遊局高雄舉辦推介會

臺中市政府觀光旅遊局長陳盛山（右二）率團到高雄舉辦推介會，受到南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男（左一）等人熱烈歡迎。（吳江泉攝）

臺中市政府觀光旅遊局到高雄舉辦推介會。（吳江泉攝）

臺中市明年即將舉辦「2018臺中世界花卉博覽會」，臺中市政府觀光旅遊局與全國旅行業品質保障協會合作，今(16)日晚上在高雄國賓飯店舉辦國旅推介會，臺中45家旅遊、飲店、糕餅業者與高雄136家業者互相交換意見及經驗，希望未來有合作機會，臺中觀旅局也擬定中臺灣觀光聯盟與南臺灣觀光產業聯盟簽訂「中高旅遊合作聯盟」，期望推廣國際觀光客「南進中出、中進南出」的旅遊方式。

臺中市政府觀旅局局長陳盛山強調，臺中市除了到亞洲各大城舉辦推介會吸引國際入境旅客外，也格外重視國旅市場，是六都第一個針對國旅旅行業者舉辦國旅說明會的城市。此回結合臺中市41家飯店旅行相關業者(包括觀光飯店、一般飯店、觀光工廠、糕餅業者、麗寶樂園及霧峰農會等相關業者)到高雄舉行國旅推介會，希望讓旅行業者了解臺中及中台灣的魅力，同時也擴大宣傳2018臺中世界花博展出相關訊息，吸引全臺業者盡早規劃臺中旅遊產品。

陳盛山指出，臺中市在下半年有一連串的活動，7～10月大甲溪在地食材小旅行、9～11月2017臺中好湯溫泉季、9～10月臺中午茶生活節、10/1臺中自行車嘉年華、花都藝術節、11月臺中國際踩舞祭、12月臺中國際花毯節與跨年活動，熱鬧為花博暖身。他說，花博展區包括后里、豐原及外埔三個園區，預期將吸引超過800萬名國內外遊客到臺中賞花旅遊。2019年臺中也要舉辦東亞青年運動會、2020還有世界蘭花展等國際盛會，一連串的精彩活動勢必將炒熱臺中國旅市場。

行政院顧問、政觀推委員、南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男說，陳盛山在台灣觀光旅遊很低迷的時刻，能以國旅優先，帶動中臺灣與南臺灣的遊客互送及交流往來，此一作法是一位很有經驗與智慧的首長才能有的作為。進而選擇運作相當成熟的南台灣觀光產業聯盟簽訂合作，成為大聯盟共同推動境外觀光客，以較多航班的小港機場為主要基地台中機場為輔，採南進中出或中進南出的具體產品，吸引國際觀光客，用大區域整合行銷的做法，甚獲業者肯認。

他相信此一合作，能夠帶給南臺灣及中臺灣的旅遊業界，多了一份希望、多了一份生機、多了一份業績。林富男祝福中台灣觀光合作聯盟，能夠取得豐碩的成果，期待今天共同宣布合作，能在不久的將來進入書面的簽署，藉以落實執行。

旅行業品質保障協會國民旅遊委員會常務副理事長楊賢能表示，推介會報名啟動後迴響熱烈，臺北場一開放短短二天即額滿，也顯示業界對臺中觀光潛力的期待，拓展國際觀光客之餘，交通與服務升級，也吸引許多飯店進駐，為國民旅遊的旅宿配套提供更多選擇。期許國旅業者把握商機，讓更多旅客領略中臺灣旅遊的精彩。

(中時)