中國東方航空818會員日 機票最高八折
東航年度最大盛事——818東方萬裡行會員日又來了！在2017/8/17-8/23活動期間內，東方萬裡行會員於東航台灣官網登入會員，購買東上航實際承運『直航大陸或中轉至日韓、東南亞、歐洲、、美加、紐澳』全航線之單程或來回程機票，輸入促銷代碼「818VIP」，即可享指定艙等機票價格最高折扣20% OFF！
直航大陸航點無須使用促銷代碼，東航網站系統航班查詢結果即為折扣後機票價格。
東航台灣FACEBOOK粉絲團更推出”上海來回999元機票搶購賽”，活動日期為2017/8/17-2017/8/31 ，只要於活動期間完成指定步驟，就有機會用超便宜價格，帶走上海來回程機票！
官網折扣部份旅行日期不適用，更多詳細活動內容請洽東航台灣官網(http://tw.ceair.com/)、東航台灣FACEBOOK粉絲團https://www.facebook.com/TWCEAIR/或東航台灣呼叫中心客服專線412-8118 (手機直撥加02)。
(工商)
關鍵字：東方航空
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