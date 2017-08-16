高市環保局出新招，熱水滅蚊防登革熱

高市環保局去年起試用「熱水滅蚊法」，在側溝注入70度熱水燙死孑孓。（高市環保局提供）

高市環保局試用這部高溫高壓沖洗機，在側溝注入70度熱水，燙死孑孓。（高市環保局提供）

高雄市府滅蚊祭新招！高市環保局登革熱防治隊發現，孑孓在攝氏50度熱水中，會立即死亡，去年9月開始，便嘗試以熱水沖刷各地陽性水溝，果然可維持1個月無病媒蚊，比以往只用冷水拉長1倍，未來將持續辦理。

衛生局技正洪文豐表示，過去清潔隊會定期清疏側溝，尤其遇到餐飲業眾多的街道，水溝裡常殘留油脂汙垢，清潔隊員便會動用高壓沖洗機沖刷溝壁，去年底配合防治登革熱，首度嘗試以熱水高壓沖洗。

登革熱防治隊長周經棟指出，根據文獻，蚊子幼蟲孑孓在熱水中無法存活，防治隊便著手實驗，發現若水溫僅攝氏40度，效果不明顯，但假如將溫度升高至50度，孑孓「一放下去就死亡」。

環保局去年9月起，將原本專業洗車廠常用的高溫高壓沖洗機，用來清洗側溝，考量水溝內原本水溫較低，便將加熱至7、80度的熱水沖入，混合後殘留下來的水窪可維持50度左右水溫，足以殺死孑孓。

洪文豐說，原本以冷水沖刷，有登革熱病媒蚊的陽性水溝，「安全狀態」約可維持14天左右，之後因水溝聯通結構及積水因素，仍會恢復陽性，但使用熱水之後，實測竟然可維持到1個月，等於將防治效果延長1倍。

每部高溫高壓沖洗機加上幫浦、備用發電機僅30萬元，去年9月至今，環保局委由外部廠商，共在左營、新興、前金、苓雅等登革熱熱區，以熱水灌注6735公尺側溝，防治效果明顯，如今計畫期限1年即將屆滿，環保局打算繼續辦理。

(中時)