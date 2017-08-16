《紅衣小女孩2》楊丞琳、許瑋甯、高慧君3影后飆戲

許瑋甯（右起）、楊丞琳、高慧君三大影后一起飆戲。（威視電影提供）

龍邵華（右）演出被鬼附身戲，神情驚人。（威視電影提供）

楊丞琳、許瑋甯、高慧君、黃河、龍劭華、吳念軒、詹宛儒主演的正宗台灣恐怖電影《紅衣小女孩2》，8月25日上映。導演程偉豪表示：「我們希望紅衣小女孩是一個非常貼近生活的電影，電影不僅有恐怖和奇幻的元素外，更是擁有深入人心的情感面！」

高慧君所飾演的「美華」，是一位疑神疑鬼的母親，為驅魔甚至不惜虐童。配合角色需要，高慧君在雙手和脖子幾乎彩繪滿了驅魔五雷咒，增添神秘詭譎感。高慧君表示，首次和楊丞琳、許瑋甯合作，雖然身處高度壓力的拍戲環境下，但3人卻培養出惺惺相惜的姐妹好交情：「我們3個女生在拍攝現場其實都各自沉靜在自己的角色裡頭，雖然交談地很少，但我們反而彼此都很有默契，只要一個眼神就可以感受到對方的動作和想法。我們都覺得這次的角色都是我們從影以來最難以跳脫出來的角色，以前拍戲每一個角色都可以在殺青時就跳脫，但《紅衣小女孩2》是我和丞琳、瑋甯都需要很大量時間消化和回復的，這是我們從來沒有過的經驗。加上這部電影不僅有恐怖，更有非常濃厚的情感，是個非常真實的恐怖片。」

金鐘影帝龍劭華出道30年,首次挑戰靈異恐怖片。片中他飾演掌管虎爺廟裡大小事務的廟公，和飾演虎爺乩身的吳念軒是隔代教養的祖孫關係，2人將攜手救出楊丞琳在電影中的女兒。

片中有場虎爺與魔神仔談判，龍劭華因一時不察被鬼附身的戲，龍劭華得佩戴特殊隱形眼鏡。本來大家都很擔心龍劭華會因為不適應而表現不到位，但後來發現是多慮了。楊丞琳崇拜地說：「導演一喊Action後，龍哥就好像真的鬼上身，整張臉慘白僵硬，頭轉90度雙眼血紅的看向我時，我整個被他的氣勢嚇到了。不愧是大前輩啊！」

龍劭華表示，這次能和年輕導演年輕演員合作很愉快，特別是和戲中的孫子吳念軒覺得特別投緣，「我們有拍一場爭執的戲，我發飆拿棍子要打念軒，那時候拍了好幾個鏡頭，每次都是真得打，十幾次下來打到後面他皮都紅了，我整個好心疼，但他連吭一聲都沒有，這孩子很給力很敬業。」導演程偉豪也補充：「那場戲真得對吳念軒很不好意思，讓他受了不少皮肉痛，可惜後來在考量劇情流暢和片長的因素下，還是忍痛取捨掉！」

(旺報)