《了解與互信 兩岸一定旺》 2分鐘！癱瘓668萬用電戶 台灣的死穴曝光了？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

815全台大停電，不但讓民眾跳腳，還跳掉一個經濟部長，更跳出了嚴重的國安問題，原來我們台灣的供電系統，如此脆弱！一起人為操作意外，就讓台灣為之停擺，大家還需要擔心所謂的敵軍進犯嗎？不費一槍一卒癱瘓台灣，看起來不是不可能？

而談到敵軍入侵，現在中印邊界的對峙，似乎又升高了?有媒體報導，解放軍把「武裝直升機殺手」紅旗17，運到西藏部署，似乎就是劍指印度"輕型武裝"直升機"北極星"中隊？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本日來賓

資深媒體人 謝寒冰

前國民黨立委 林郁方

前政務委員 高思博

資深軍事記者 施孝瑋

(中時電子報)