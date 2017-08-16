世大運》陳浩瑋救援男足：國家有難一定要來！

陳浩瑋練習自由球射門。（李弘斌攝）

陳浩瑋（前排右一）加入，世大運男足20人名單到齊，在訓練場開心合照。（李弘斌攝）

中華世大運男足終於湊齊20位可用之兵，而且是重量級的強援！效力於中甲北京北控的旅外好手陳浩瑋16日趕回台灣，於技術會議正式替換傷兵陳昭安，並於晚間投入訓練。有趣的是，這位阿美族戰士明天才能拿到選手證，今天還是現場填寫申請表，才持每日通行證進入訓練場地。

「沒關係，安全很重要。」陳浩瑋很能體諒世大運工作人員和警察對場館維安的程序堅持。至於近兩輪中甲聯賽好不容易先發，如何毅然決定回台投入臺北世大運？陳浩瑋則堅定的說：「一定要回來的，國家有難嘛。」

世大運男足助理教練平田禮次（右）歡迎陳浩瑋助陣。（李弘斌攝）

平田禮次（中）帶領全隊以掌聲歡迎陳浩瑋（背對19號）加入世大運代表隊。（李弘斌攝）

中華男足在世大運的確戰況告急，日籍教頭黑田和生因為心臟病發留日就醫，雖然病情已經穩定，目前仍住在加護病房。隊長陳昭安則因左腳踝韌帶撕裂傷，無法參加本屆世大運，眼看後天就是首戰墨西哥，陳浩瑋中午回到台灣，晚間就到國立體大參與中華隊訓練，把握寶貴的磨合時間。

「昭安不能踢，浩瑋回來頂替，我們歡迎他！」日籍助理教練平田禮次帶領全隊圍成一圈，以掌聲歡迎陳浩瑋。代理隊長林建勛則說，陳浩瑋助陣不但隊戰力有幫助，且旅外身分也是學弟們的榜樣，能夠提振士氣。

有趣的是，儘管是以王牌之姿救援，但世大運場館已開始維安管制，陳浩瑋傍晚坐計程車抵達國體訓練場，一度卡在沒有選手證。所幸場地安全主任以每日通行證應變，只是陳浩瑋的護照已繳交辦理選手證，還先押台胞證才順利換證。

陳浩瑋（右二）與隊友一起跑步熱身。（李弘斌攝）

陳浩瑋回台第一天就投入中華隊訓練。（李弘斌攝）

陳浩瑋上周六才踢完中甲北控vs.人和的「北京德比」，回到中華隊首次訓練，他因為較晚熱身，在訓練中頻找機會拉筋伸展，不過射門把握性毫不含糊，臨門一腳無一失手，最後也把握時間練習自由球射門。

「我沒有很累，倒是覺得中華隊目前訓練強度有點低，有點擔心，」陳浩瑋說，希望只是比賽前的調整所致。至於世大運2天1場的密集賽程，他也會注意自己的身體狀況，雖然全力以赴，但也不會勉強而為，避免受傷。

(中時電子報)