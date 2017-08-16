嚴立婷懷孕3月 驚爆「又出血了」狂安胎

嚴立婷因體質問題，曾3度流產。(本報系資料照，陳俊吉攝)

嚴立婷臉書自爆「又出血了」嚇歪。(取自嚴立婷臉書)

嚴立婷與球員老公張智峰結婚7年育有1子Willson，並在歷經3度流產的煎熬後，終於如願懷上第二胎，令她驚喜不已。目前懷孕3個多月的嚴立婷，今(16日)晚間竟在臉書透露「下午睡個午覺醒來，發現又出血了」，讓她當下嚇壞，還急call老公回家帶她上醫院檢查。

嚴立婷自爆下午睡醒，竟發現又出血了，而且流的還是鮮血，嚇得她急忙叫老公帶她去醫院檢查。所幸檢查結果出爐，寶寶不僅沒事，還活跳跳揮手打招呼，讓嚴立婷虛驚一場，向肚中寶寶喊話：「如果你是想和媽咪見面的話可以不要用這種嚇壞人的方式嗎！我真的會被你嚇歪啦。」

雖然嚴立婷文中並未提及出血原因，但她就坦言「狂打安胎針」，同時也要粉絲別擔心，因為醫生用第六感向她掛保證，這胎就是會很穩啦！

(中時電子報)