怎麼又停電？五股人怒吼了

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五股無預警停電，一片漆黑。（民眾提供）

警方在成蘆橋五股端交管。（民眾提供）

新北市五股區成德里、集福里16日晚上9時許無預警停電，平時燈火明亮的成蘆橋、台64線五股段都一片漆黑，台電表示為線路故障所致的臨時停電，已派員搶修。

民眾紛紛拍照上傳五股臉書社團，指成泰路、凌雲路等處一片漆黑，質疑台電「又無預警停電？」當地里長則表示，五股集賢里早上才停電，未料晚間成德里、集福里也無預警停電，令五股人措手不及。

(中時)