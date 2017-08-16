吹破牛皮！ 川普宣稱旗下酒莊東岸最大被打臉

川普2011年買下位於夏綠蒂維爾的酒莊。(翻攝自紐約每日新聞報網站)

美國總統川普，這幾天因為維吉尼亞州夏綠蒂維爾爆發的種族仇恨犯罪，被釘得滿頭包。為了和當地取得情感上聯繫，他周二吹噓，自己在當地擁有一座全美數一數二的大酒莊，不過實情是，它連該州最大都稱不上。

川普2011年在夏綠蒂維爾買下一座酒莊，然後交給次子艾瑞克接管，酒莊就命名為川普酒莊。不過開張後風波不斷，2012年曾因走簽證漏洞雇用外勞，遭當局調查。該酒莊官網標榜是美國東岸最大。不過維州酒莊理事會主管波伊德女士告訴Politifact網站，川普酒莊絕對不是該州第一。

她表示，川普酒莊年產3萬6千箱紅酒，遠不如年產6萬箱的威廉斯堡和莫里賽特兩大酒莊。

(中時)