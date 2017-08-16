女業務員到客戶家談保險遭鋁棍痛擊 急傳簡訊求救
高雄市前鎮區1名長期失業的楊姓男子，透過網路認識陳姓女保險業務員，昨天以替母親投保為由，約陳女到家裡談保險，陳女依約前往，久未見楊母出現，要離去前借廁所，不料，陳女從廁所出來，楊男突然持鋁棍痛擊陳女頭部，並意圖搶陳女的手機，陳女緊急傳簡訊向友人求救，警網及時趕到，將楊男依現行犯逮捕，並將頭破血流的陳女送醫，幸無大礙。
前鎮分局今天宣佈偵破此案，警方調查，楊姓犯嫌（31歲）在網路上認識從事保險的陳女（28歲），昨天假裝母親要買保險，約陳女至家中洽談保險買賣事宜，卻莫名其妙突然襲擊陳女，造成被害人頭部及身體多處撕裂傷，在發生衝突過程中，陳女趁隙傳Line給友人：「幫我報警，我有危險！」。
警方一度懷疑，楊嫌企圖對陳女非禮，但楊嫌否認，表示因缺錢花用，要搶陳女的iPhone 6手機去變賣，未能搶到而持棍毆打她。
陳女被打的血流滿面，頭部及手腳都有撕裂傷，整個人嚇得直發抖，為何遭楊男攻擊？她也覺得莫名其妙，警方訊後依強盜、殺人未遂罪將楊嫌移送法辦。
(中時)
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