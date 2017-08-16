超恐怖der！ 全台大停電 這些苦主叫天天不應

5日台北市石牌地區限電後，四周黑暗，只剩車燈微照前方。(資料照片，杜宜諳攝)

昨（15）日全台大停電，台電今天宣布，停電戶每戶將減收1天電費，下期電費平均每戶可扣抵36元，台電因此損失3.6億收益。然而，停電苦主一籮筐，許多區域的診所、店家、民宅、道路都受到影響，一般民眾的生活都被打亂，區區36元的扣抵，被網友嘲諷：打發乞丐嗎？

小編整理昨天慘遭停電的苦主經歷如下：

1.高雄一位葉小姐租屋的大門使用電子感應鎖，卻因停電打不開，她被困在房裡焦急如焚。

2.恐怖片看到一半，突然一片黑，戲院放映廳只剩下《安娜貝爾》海報亮著，超恐怖der！

3.醫美診所顧客當時正進行隆乳手術，「奶縫到一半而已」，讓護理師哭笑不得。

4.打完麻醉，醫師準備要做陰道緊實整形手術，卻突遇停電，醫師只好尷尬叫醒女子請她改天再來。

5.腸胃科醫師無奈說，停電當時「大腸鏡剛插進去，X。」

6.微整針打到一半燈突然熄了，接著患者發出慘叫。

7.牙醫診所拔牙遇上大停電，醫師滿頭大汗，助理即時救援，有人幫忙照燈，有人拿書本當扇子搧個不停。

8.一名女網友說，停電當時她正在用提款機，卡片才剛插進去機器居然就停了！

9.有網友說，自己是做包子的，做到一半停電了，麵糰怎麼辦？

10.美髮店一片漆黑，助理搬出照明燈、高舉手機打光，顧客髮捲都還留在頭上。

11.因停電造成車禍，一群年輕人與中年男子起爭執，雙方意見不合打起來，造成路口整個癱瘓 。

12.大停電間接導致死亡火警！苗栗通宵民宅點蠟燭照明卻釀火災，母子1傷1死。

這些網友遭遇慘兮兮，台電下期電費平均每戶竟只扣抵36元，網友酸：「我給蔡英文50元 ，不准用4小時，蔡英文你肯嗎？」「36元....買杯珍奶來消暑都不夠。」「一般民眾36元就算了…一間店面36元，一間工廠36元。」

(中時電子報)