連撤三份混改公告！中國聯通稱有關事項或需修改確認
華爾街見聞報導，16日晚間，中國聯通共計發佈6份公告，其中有3份與混改方案有關，但在當晚20時30分左右，中國聯通A股的公告突然從上交所網站「銷聲匿跡」。
對此，澎湃報導稱，中國聯通方面或需就有關事項進一步修改確認，稍晚時候將重新發佈。
報導稱，16日週三晚間發布混改方案細節過後，中國聯通卻在之後連撤三份混改方案相關公告，稱有關事項或需修改確認。
而在16日稍早前，中國聯通港股和A股均發布公告，披露混改方案細節，中國聯通計畫發行股份募集資金780億元人民幣（下同），包括百度、阿里巴巴、騰訊、京東在內的戰略投資者將認購90億股中國聯通A股股份，這4大互聯網巨頭投資超270億元。值得注意的是，據財經網報導，騰訊將進入董事會。
中國聯通晚間共計發布6份公告，其中有3份與混改方案有關，公告名分別為《中國聯通(香港)股份有限公司關於混合所有制改革情況的公告及恢復買賣》、《中國聯通關於混合所有制改革有關情況的專項公告》，以及《中國聯通第五屆監事會第七次會議決議公告》。
(工商)
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