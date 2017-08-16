杜達美認可 台北愛樂團百人受邀廣州合作「貝九」

過去台北愛樂合唱團曾與呂紹嘉、簡文彬、赫比希、豪勒隆等指揮大師演出「貝九」，經驗豐富。(台北愛樂合唱團提供)

今年十月，洛杉磯愛樂音樂總監杜達美將率領他家鄉的委內瑞拉的西蒙‧玻利瓦爾交響樂團（Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela）舉行亞洲巡演，其中在廣州星海音樂廳演出時將邀請台北愛樂合唱團合作演出貝多芬《第九號交響曲》，這也是杜達美此行在中國的唯一一場，這也證明台北愛樂合唱團的水準已經受到國際一流指揮肯定，用音樂擦亮台灣合唱的精緻招牌。

「整個過程非常特別，也很讓我們驚喜，因為在受邀的過程中，我們準備了資料，要讓杜達美同意，我們的確有許多豐富的國際合作演出經驗，這也讓我們終於促成了合作。」台北愛樂合唱團音樂總監古育仲表示，非常期待與杜達美的合作，「這也是台北愛樂首次與委內瑞拉的樂團合作，我們都知道這個樂團能量豐沛，活力驚人，演出技巧也相當純熟，相信這會是場令人難忘的世紀饗宴。」

台北愛樂合唱團至今成立45週年，為台灣規模最大、演唱經驗極豐富的交響合唱團。近年多次演出貝多芬第九號交響曲，包含國家交響樂團(NSO)、深圳交響樂團、布達佩斯杜南伊交響樂團、亞洲青年管弦樂團等各大知名樂團，明年七月也確定與澳門樂團合作，以演出貝多芬《第九號交響曲》成為澳門樂團2017-18年樂季的閉幕音樂會。

過去台北愛樂合唱團也多次與呂紹嘉、簡文彬、赫比希(Günther Herbig)、豪勒隆(Gábor Hollerung)等指揮大師演出該曲，不但經驗豐富，而且可以掌握其中感人音色與情感流動，深受國際讚譽。

台北愛樂室內合唱團曾於2009年首訪廣州星海音樂廳，當年由藝術總監杜黑領軍；八年後台北愛樂合唱團也將以百人規模重返廣州。台北愛樂合唱團經理莊馥鴻表示，台北愛樂合唱團近年持續在國際上發聲，建立國際知名度，過去合唱團已經在中國包括國家大劇院、上海大劇院與香港文化中心等知名場館演出，能跟用這樣的形式重返廣州星海音樂廳演出，又是跟杜達美合作，全團已經沸騰。」

有趣的是，杜達美這次指揮委內瑞拉西蒙‧玻利瓦爾交響樂團帶來的「貝多芬9大交響曲計劃」，只在台灣、香港跟廣州三地演出，台灣在「貝九」合唱團部分邀請維也納國家歌劇院合唱團30人家上國立實驗合唱團一起演出，廣州星海音樂廳則邀請台北愛樂合唱團百人渡海協助演唱；香港部分的「貝九」則是從全香港招募合唱團成員一起演出，三地就有兩團都是台灣合唱團隊協演，足見台灣精緻的合唱水準。

杜達美和委內瑞拉西蒙‧玻利瓦爾交響樂團演出貝多芬《第九號交響曲》將於10 月30日舉行，地點在廣州星海音樂廳交響樂演奏大廳。

(中時)