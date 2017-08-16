醫學革命 基改豬可做器官移植來源
每年等待器官移植的重病者非常的多，將來也許有辦法利用豬來培養人類需要的器官。一家名叫e基因的公司(eGenesis)最近得到技術突破，他們相信很快能利用豬來培養人類器官，並且安全移植。
下一個大未來(Next Big Future)報導，e基因公司是由哈佛大學教授喬治．喬吉(George Church)所創立，他利用自己研究出的基因組工程技術CRISPR，CRISPR原先是某些細菌基因組的複製機制，可以選擇性地刪除、修改或更正特定DNA片段，因此現在是基因工程師使用的一種「基因剪刀」，可以自由剪輯DNA，達成跨物種的改造。之後阿拉巴馬大學伯明罕分校的大衛．庫柏博士也加入了團隊，團隊成功的利用CRISPR將豬的器官改造成沒有表面抗原，然後成功的把豬的心臟和腎臟，移植到猴子和狒狒身上，這部分得到成功。
之後研究團隊持續進展，將豬的胰島細胞轉移到糖尿病猴身上，這些胰島細胞成功在猴子體內發揮作用，使猴子不需要胰島素達一年之久。現在團隊已經可以為各種功能的基因改造豬建立了一個農場。
但是異物種移植仍然有需要克服的部分，就是豬隻體內的所攜帶的「豬內源性反轉錄病毒」(PERV)，這種病毒存在存在於豬隻的染色體中，它在豬身上沒有什麼作用，但是在其他動物就可能造成免疫反應或者腫瘤，因此e基因公司將努力解決PERV的問題，他們聲稱已經可以創造出不帶PERV的豬隻，將來確實有可能達成豬器官的人體移植。
(中時電子報)
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