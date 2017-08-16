世大運》中華隊最後熱身賽 與港口盃代表隊戰平

林安可今面對港口盃代表隊，主投5局失2分無關勝敗。(資料照 棒協提供)

台北世大運倒數3天就要正式展開，世大運棒球中華隊，今在台體大棒球場與港口盃代表隊進行最後一場熱身賽，中華隊此役由林安可先發，主投5局失2分，兩隊最終以2比2握手言和。

中華隊此役推出林安可先發，用了80球，被擊出5支安打，投出2次三振、3次保送，失掉2分，效力富邦悍將的陳明軒，13日向中華隊報到後，今首度出賽，中繼1局無失分。

打線部分，同樣在13日報到效力獅隊的蘇智傑，今扛下第4棒，單場4打數1安打；此役扛下第二棒的中外野手王正棠，在3、5兩局都敲出二壘安打，並跑回分數，單場3打數3安打，表現最為亮眼。

今兩隊也在第9局進行突破僵局制演練，不過雙方都未攻下分數，終場以2比2戰平，明中華隊就將進入選手村報到，20日首戰法國預計由左投呂彥青先發。

(中時電子報)