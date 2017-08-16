紅十字會疑遭惡整 會長王清峰衰遭詐欺罪法辦
台中1名詹姓男大生日前遭人詐騙，以網購電影票出錯為由，匯了899元到某銀行帳戶，詹報案後，檢警依法要列警示帳戶時，卻發現它竟是中華民國紅十字會的匯款專戶，連動帳戶裡面金額至少40億餘元，不排除是有心人惡作劇，前法務部長、現任紅十字會會長王清峰被告得莫名其妙，還被依詐欺罪函辦，已請會計人員到案說明釐清，紅會則懷疑是詐騙集團做測試，先叫人匯小錢過來，試探對方好不好操弄。
中華民國紅十字會過去有特別專法，被獨派人士抨擊為威權時期惡法、畸型組織，民進黨執政後，在去年7月立院三讀廢法，紅十字會成為一般民間組織，募款、審核都需經過層層管理。
中華民國紅十字會因受政治影響，近年來常有部分偏激民眾，會以打電話、網路留言等方式，對紅會進行連串謾罵和騷擾，指責他們跟婦聯會一樣，是黨國遺毒、黑箱作業，上個月更連續出現2起這種近乎惡作劇的凍結手法，因而引發檢警關注。
被害的男大生指稱，4月時接他獲騙徒來電，指稱線上購買電影票，因作業問題重覆匯款，要他前後前往提款機操作12次，最後他匯出的899元不翼而飛，被騙後前往台中報案。
警方受理後，依法通知華南銀行，準備將它列為警示帳戶，但不久就接獲銀行來電，表示這是紅十字會的捐款專戶，該戶頭每天都有數百筆的各界捐款進出，所有專戶總金額數十億元，「不太可能是詐騙！」因此最後沒有執行。
帳戶所有人戶名則是會長王清峰，她隨後就被列為詐欺案嫌疑人函送法辦，並由總會的陳姓會計到案說明狀況。
陳姓會計表示，上個月共有2起類似的詐騙案，歹徒都要被害人匯款過來，其中1筆是899元，另1筆則是4000多元，紅會已先後聯繫當事人，請對方來函說明狀況，就能把錢領回，目前都還在協調中，但因詐欺罪無法和解，陳強調詐騙案發生前，紅會都沒有跟他們打過電話，也不認識詐騙集團。
紅十字總會秘書長張寶輝表示，他們懷疑此案是詐騙集團在測試，要被害人匯小錢到紅會，以確認對方聽不聽話，第2次再要求更巨額的款項匯往他處，紅會可能遭人利用。
檢警則認為，一般詐騙不會只要899元，而且為騙這些錢，要人操作提款機12次也極不合理，案情疑點重重，目前正持續追查監視器及電話，全案持續偵辦中。
(中時)
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