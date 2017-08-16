兩派人馬互看不順眼 相約談判鬥毆

高雄市三民區中都濕地今天清晨發生聚眾鬥毆案件，警方積極過濾抓人。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區中都濕地今天清晨發生聚眾鬥毆案件，警方以車追人。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區中都濕地今天清晨發生聚眾鬥毆案件，警方積極過濾抓人，將多人移送法辦。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區中都濕地今天清晨發生兩派人馬聚眾鬥毆案，警方傳喚16人到案說明，多數剛滿18歲，其中18歲周姓男子，右手腕、右肩遭砍傷，隨即由朋友送醫院治療，警方當下積極調閱監視器以釐清真相，8小時內比對出數名嫌疑人，晚間多名嫌疑人陸續到案，警方訊後，依殺人未遂、聚眾鬥毆罪嫌，將包括傷者周姓男子及砍傷人的劉姓男子等6人移送及函送法辦。

警方了解，原起因是昨天晚上，陳男與蔡男前往鼓山二路某超商找朋友，等人時在超商門口偶遇另一方周男（傷者）、蔡男等5至6人，雙方在門口一「眼」不合發生口角。

後來，透過潘男做為中間人聯絡雙方相約於今天清晨4點在中都溼地談判，談判過程爆發口角鬥毆事件，有人持棍棒、有人指證劉姓男子持斧頭，雙方打成一片，各有人受傷，其中在加油站打工的周男傷勢最重，其他人都輕傷，幸好均無大礙。

警方查出，今天兩派共有10多人到場，有的旁觀看熱鬧，有些則參與鬥毆；砍傷周男的是19歲劉姓男子，有人指證他帶斧頭前往談判，晚上他到案，坦承有帶斧頭，警方訊後，於10點多將他函送法辦，另5人則在稍早隨案移送。

(中時)