國道警察陳啟瑞遭撞亡 警政署：以「因公殉職」從寬審認
有關於國道公路警察局警員陳啟瑞，日前執勤遭撞身亡，究竟他的身後撫卹，是以「因公殉職」或「因公死亡」認定，引起爭論。警政署召集專案會議後表示，將請國道公路警察局將陳啟瑞案件以「因公殉職」，陳報署裡辦理後續撫卹事宜，署長陳國恩也請審查小組從寬審認，並依審認結果，從優撫卹。
另外國道員警爭取的專業、危險津貼部分，陳國恩表示，已在專案會議中要求業務單位積極向上爭取。另署屬機關的超勤部分，礙於中央機關核列之超勤加班費為1萬2000元，已多次向行政院爭取，目前行政院同意對於大型及重要勤務人員，加以核發獎勵金方式辦理。
陳國恩也強調，陳啟瑞的不幸事件，依照公務人員撫卹法第5條，無論是冒險犯難或執行職務發生意外或危險以致死亡，均統稱為因公死亡情形，在未經審認前，不宜逕行代位「因公殉職審查小組」審認，並無外界謠傳情事。
陳國恩說，針對國道公路警察的勤務態樣及相關保護措施，警政署也會深切研革，絕不讓悲劇再發生。
(中時)
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