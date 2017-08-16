與小三勾勾纏 電視台怒炒男主播
原本有「新聞王子」美名的香港男主播李潤庭，去年底背著空姐老婆Crystal，出軌已婚人妻Tiffany，不僅形象跌落谷底，還慘遭無線冷凍，直到今年4月才重返主播台。未料他上個月又被爆料與小三藕斷絲連，對方還大方進出他的住處，令無線火大，直接要他捲鋪蓋走人！
李潤庭去年底才為了出軌人妻，向外界致歉，還被電視台冷凍到今年4月才復出。然而他並沒有好好珍惜機會，上個月又被爆料與小三還有往來，對方還能自由進出他的住處。
當時一手提拔李潤庭的無線高層余詠珊，僅向港媒回應已停止李潤庭手邊工作，今(16日)更傳出他因為再度偷吃激怒高層，慘遭無線炒魷魚。對此，李潤庭稍早坦承與無線解約，感謝余詠珊提攜，透露會離開香港一段時間，目前對未來還沒有方向。
(中時電子報)
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