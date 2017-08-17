黑人結婚禮金未拆封　徐薇直呼「你這麼有錢！」

徐薇(右)和陳建州在節目上討論籌辦婚禮的關卡。(圖／TVBS提供)

陳建州(黑人)、徐薇主持TVBS《上班這黨事》，日前聊「籌辦婚禮」的關卡，他表示婚禮的禮金到現在都沒有拆，她笑說：「你不需要，你這麼有錢！」他只趕緊解釋，所有禮金都是雙胞胎兒子「飛飛、翔翔」未來的學費。

徐薇回想27年前自己在喜來登的婚禮，從場地到婚紗都交由婆婆做主，沒想到婚禮當天有颱風攪和，當雙方家長正考慮是否另擇期舉行，她老公堅持如期舉辦，她笑稱：「可能害怕婚事生變，決定趕快結婚！」最後，兩人在大風大雨的颱風天舉行婚禮，現場坐滿50桌，加上公公是將軍，部屬多從各地前來，賓客甚至在婚禮上齊聲大唱黃埔軍校校歌，場面感人。

(中時)