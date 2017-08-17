大巨蛋案 李述德遭境管 不願回應

李述德

李述德

李述德

台北地檢署偵辦大巨蛋圖利案，16日早上傳喚前總統馬英九，前台北市財政局長李述德，傍晚訊後請回馬英九，另歷經十四個小時偵訊，16日深夜十一時依圖利罪嫌諭令李限制住居及出境，出海。李述德離開地檢署時，面對媒體詢問，只說「謝謝」，不願回應。

前年5月，環保團體以台北市廉政委員會公布的大巨蛋調查報告，向特偵組及北檢告發馬、李涉圖利遠雄；北檢針對大巨蛋案，分成興建初期的土方工程、後期防火避難公安審查及招標時營運權利金協議歸零3部分調查。

馬、李被控圖利案，主要是與大巨蛋營運權利金歸零，以及馬被控私下與趙會面，主導李與遠雄簽不平等條約。

檢方調查，北市府及遠雄2004年9月有2次關鍵議約會議，但馬、趙在2次議約會議期間，私下於9月20日碰面協商，之後北市府態度大轉變，不僅同意權利金歸零、具體協助遠雄都更計畫並提供必要文件，就連遠雄要求北市府降低或減免租稅等要求也照准；檢方為釐清案情，除傳喚馬、李2名被告外，另以證人傳喚建築師劉培森、前遠雄副總蔡宗易，並提訊趙藤雄。

(中時)