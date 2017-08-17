魏如昀幫倒忙 吳姍儒發飆趕人：妳不要待在廚房

Sandy（右）與魏如昀錄影過程一直牽手放閃。（圖／TVBS提供）

魏如昀(左)寫歌自彈自唱 送給Sandy當生日禮物。（圖／TVBS提供）

Sandy聽到歌詞 感動到眼眶泛淚。（圖／TVBS提供）

吳姍儒 (Sandy)與魏如昀一起錄TVBS《閨蜜愛旅行》來到日本高知旅遊。兩人在教會相識4年多，感情好到旅遊沿途一直牽手放閃，平時相處，年紀比魏如昀小6歲的Sandy卻比較像姊姊，這次挑戰露營野炊，魏如昀在Sandy旁邊準備食材卻瘋狂幫倒忙，還把魚烤焦，讓Sandy氣到叫她離開甚至大喊：「你真的很不適合待在廚房！」

閨蜜兩人探訪清幽的高知五台山竹林寺，謹慎地遵循日本文化，洗手後參拜許願。想不到Sandy竟然許願希望外景錄影能輕鬆一點，不要流太多汗，結果一出寺廟就看到製作單位準備的睡袋、急救箱，要求她們自己搭帳棚、親手準備晚餐，她崩潰的蹲在地上說：「那我剛剛許的願是有什麼用！」最後她對著鏡頭撂狠話說：「既然要露營就來吧，我今天一定要向大家證明，我其實是個公主！」雖然她對製作單位嗆聲自己要當「公主」，但最後還是只能乖乖地妥協到深山中挑戰任務。

來到號稱日本天國美景的天狗高原，兩人要在雲霧間挑戰野炊露營的任務，分配工作時魏如昀選擇搭帳篷任務，誇口自己在13歲時拿過女童軍證書，下一秒立刻被Sandy虧：「也太久以前了吧！」而自稱小廚娘的Sandy一開始就在生火階段卡關，在旁打下手的魏如昀不斷幫倒忙，不僅把洗乾淨的菜放在髒桌子上，還把魚烤焦，讓Sandy氣到對她發飆：「你回去搭帳篷！你真的很不適合待在廚房！」原來平時相處，魏如昀就常發生這類很ㄎㄧㄤ的狀況。

(中時)