中印士兵互丟石塊、交換糖果後 兩軍再度密談
中印對峙，印媒報導指中印士兵15日清晨在拉達克地區爆衝突，互擲石塊，多人受傷，中印在邊界地區低調召開會議，雙方都對擲石衝突十分低調。
據印媒報導，消息人士指出，中印兩軍爆發小型衝突，部分中方士兵手持鐵棍及石頭，從實際控制線深入印度領土5公里，印軍喊話要求解放軍撤退時，雙方交談沒多久就發生衝突，並開始互丟石頭，雙方部隊均有人受到輕傷，最後解放軍撤退。而在16日的印媒上，這消息被迅速當作「印軍挫敗解放軍」侵入的功績。但當媒體向印度軍方求證時，印軍方卻拒絕置評，也不透露任何資訊。
就在傳出中印官兵互擲石塊，造成人員受傷消息後，印度新聞通訊社（Press Trust of India）16日報導，距中印對峙的洞朗地區25公里處，印方舉行一場非正式的糖果互換活動，慶祝印度獨立70周年紀念。在此活動，印藏邊境警察部隊、印度軍方人員，與中方人員互換糖果。
而在中印部隊互丟石塊、交換糖果後，中印在邊界召開低調會談，就雙方避免發生衝突等進行討論。
大陸網民：「原來敵人來了，有糖果。」「這麼說，沒事了？」「糖衣炮彈！」「都把中國人弄糊塗了，這玩的是哪一家兵書戰策呀？」
(中時電子報)
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