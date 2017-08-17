國民黨新政綱改回「各表」 張亞中：偏安政綱

國民黨全代會將於20日在台中舉行，孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中16日晚間發表致全代會同志公開信，表示黨中央公布新的兩岸政綱草案，原有的「深化九二共識」換成了「一中各表」，「積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性」變成了消極的「不統、不獨、不武」，張亞中認為，黨中央面對未來何去何從，只答「三不」；面對「一中」只願「各表」，他認為，「這樣的政綱是不求進取的偏安政綱，展現一種不面對現實的鴕鳥心態，既無法遏制民進黨的台獨黨綱，也成為孕育獨台的溫床。」

公開信全文如下：

孫文學校致全代會同志的公開信：

諸葛亮在其《出師表》中留下了「王業不偏安」的千古名句。歷史也證明了諸葛亮的諍言，無論是當時的蜀漢，後來的東晉、南宋，失去進取心的偏安等同於等待被滅亡。

偏安是一個選擇，也是一個心態。偏安是壯志不再的消沉，更是得過且過的拖延。偏安政權不再是一頭勇於克服逆境的雄獅，而是一隻只會頭埋沙堆的駝鳥。

中國國民黨從來就不是個偏安的政黨，它是用鮮血與大無畏的勇氣、為了救中國而成立的政黨。它不以南方廣州偏安，北伐統一；不以後方重慶偏安，浴血抗日。民國38年，雖迫遷於台灣一隅，但從未思偏安苟且。經國先生在革新保台之際，堅持將三民主義照耀全中國作為黨志，希望為中國未來的現代化指出一條明路。鄧小平的改革開放，某種程度上參考複製了經國先生的成功路線。這時的中國國民黨得到大陸人民及海外華人的尊重。

很不幸的，李登輝主席帶頭摧毀了中國國民黨的靈魂與志向，讓中國國民黨成為一個地方利益格局的政黨。但更遺憾的是，自此中國國民黨竟然沒有撥亂反正的生命力，整個領導層失去了方向，在政局中迷航。此後的中國國民黨，即使再拿回政權，已沒有了當年的萬丈豪氣，所思考的只是如何能夠多些選票，追求小確幸。大方向不定，核心議題不碰，嚴肅問題不解。得過且過成為黨的心態，模糊不明成為黨的路線，討好媚俗成為黨的座右銘。

人民的眼睛是雪亮的，耐心是有限的，中國國民黨再度失去政權，但讓人難以理解的是，敗選的中國國民黨似乎變得更為膽怯，更沒有信心去面對挑戰與質疑。誤以為不說清楚國家未來方向，才能贏得選票；不碰兩岸政治定位議題，才是台灣在面對大陸時的保命之道。

中國國民黨中央公佈了新的兩岸政綱草案。原有的「深化九二共識」換成了「一中各表」，「積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性」變成了消極的「不統、不獨、不武」。黨中央面對未來何去何從，只答「三不」；面對「一中」，只願「各表」。我們必須明白指出，這樣的政綱是不求進取的偏安政綱，展現一種不面對現實的鴕鳥心態，既無法遏制民進黨的台獨黨綱，也成為孕育獨台的溫床。

和平難道不該追求嗎？撤回和平政綱，無異扼殺了中國國民黨未來願景，也讓台灣在兩岸關係中失去了話語權，不僅自絕於兩岸民心、自絕於歷史使命，也自絕於再度奮起之路。一個喪失了黨德黨魂的政黨，如何值得他人尊敬！當連追求和平協議的勇氣都喪失，對台灣未來沒有清楚方向時，中國國民黨如何讓人相信它是一個敢於承擔，可以穩住兩岸關係的政黨？

與其說關心兩岸，更不如說，我們關心的是台灣的未來。兩岸目前仍處於政治敵對狀態，面對未來有「鬥、拖、和」三種選擇。以分離主義為核心思想的民進黨目前面對大陸的「明拖暗鬥」策略，只會鬥亡拖垮台灣，而不會帶來希望。中國國民黨如果仍以「三不、各表」為核心論述，以「拖」來迴避兩岸政治難題，能拖多久，又能避多久？北京也會有自己的意志與主張，歷史不會以單方意志為轉移，而取決於「適者生存、不適者淘汰」。

「偏安政綱」真正愛台灣嗎？兩岸長期處於敵對狀態，對於台灣絕對不利。若避而不談「和」的架構，中國國民黨與民進黨的差異何在？若連追求「和」的智慧與勇氣都沒有，中國國民黨對台灣人民的意義何在？若讓千萬大陸與海外認同自由民主的人心都失望了，中國國民黨在華人社會及兩岸存在的價值又何在？

值此中國國民黨全代會召開之際，也正是台灣處於黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴之時，我們有著深沉的不忍。我們不忍中國國民黨精神之不存，不忍總理理想的沉淪，更不忍中華民國因此走向絕境。孟子說：「獨孤臣孽子，其操心也危，其慮患也深，故達」。孫文學校以孤臣孽子之心向中國國民黨全代會所有同志提進肺腑忠言，但也要清楚地告訴黨中央，我們絕不認同如此背離中國國民黨核心精神與理念的偏安政綱。孫文學校會以先賢先烈的革命精神為榜樣，堅持中山先生理念，為救黨、救國、救台灣、促使兩岸和合而持續努力。

我們也堅信，顧及和平福祉、民族振興的兩岸和合理念終究會成為中國國民黨未來應走的道路。

孫文學校總校長 張亞中

民國106年（2017年）8月16日

(旺報)