聯通連撤三份混改方案公告 宣布繼續停牌
中國聯通今（17）日凌晨發表公告稱，因技術原因，已申請繼續停牌。將在三個交易日內公布非公開預案和其他相關文件並復牌。
澎湃新聞網報導，剛剛披露了混合所有制改革方案相關內容中國聯通，又撤下了3份公告。
8月16日，中國聯通港股公司（00762.HK）和其母公司中國聯通A股（600050）雙雙披露了聯通的混合所有制改革方案，騰訊、阿裏、百度、京東等成為聯通新的戰略投資者，交易總對價約780億元。
這三份公告分別題為《中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司關于混合所有制改革情況的公告及恢複買賣》、《中國聯通關于混合所有制改革有關情況的專項公告》，以及《中國聯合網絡通信股份有限公司第五屆監事會第七次會議決議公告》。三份公告均與中國聯通A股公司的混改方案有關。
根據中國聯通港股公司披露的混改方案，戰略投資者向聯通A股公司（600050）認購約90億股新股，並向聯通集團公司購入19.0億股聯通A股公司股票，共占擴大後已發行股本34.9%，價格為每股人民幣6.83元；此外，聯通擬向核心員工授予約8.5億股限制性股票，價格為每股人民幣3.79元；總交易對價約為人民幣780億元。
不過，晚間8時30分左右，中國聯通A股的公告卻從上海證券交易所網站以及Wind資訊平台“消失”。
據澎湃新聞了解，中國聯通方面或需就有關事項進一步修改確認，稍晚時候將重新發布。
中國聯通A股公司于今年3月底停牌，停牌前一交易日收盤價為每股7.47元。
(工商)
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