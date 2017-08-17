CEO紛走人 川普解散顧問委員會

川普之後便推文公布將結束兩個委員會，以免對執行長「造成壓力」。(圖片取自美聯社)

上周末美國維吉尼亞州的夏綠蒂維爾市（Charlottesville）發生種族仇恨釀成的暴動造成至少死傷，川普未在第一時間表態譴責釀禍的白人至上主義引起爭議，多名CEO辭去由總統領導的美國製造業委員會顧問表示抗議，而川普在昨天嗆聲「想退就退，更多人想要來」的言論之後，川普之後便推文公布將結束兩個委員會，以免對執行長「造成壓力」。

宮製造業顧問委員會爆企業出走潮。默克藥廠（Merck & Co）、運動服飾品牌UA（Under Armour）和科技大廠英特爾（Intel）執行長紛紛發表聲明，辭去白宮顧問。接著前美國鋼鐵（U.S. Steel）執行長朗吉、美國製造業聯盟（Alliance for American Manufacturing）主席保羅也都宣布從該委員會辭職。

後來川普總統的「策略與政策論壇」成員舉行電話會議，12名大企業執行長討論後決定解散該團體。另一個製造業委員會的成員也不斷有執行長走人，因為他們認為總統的言論使他們無法在委員會待下去。

(中時電子報)