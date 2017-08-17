2種衛生紙可丟馬桶 短纖長纖大不同
環保署2016年積極推動「衛生紙用完應該直接丟入馬桶，而非垃圾桶」的政策，並在七月強力執行稽查公廁衛生環境。但消基會調查指出，有近一成民眾不知道面紙不能丟進馬桶；近五成的民眾認為「衛生紙」的名稱標示並不清楚，容易造成採買上的困擾，讓人分不清楚，到底哪些材質才能丟進馬桶？
「只要材質對」衛生紙可丟馬桶
消基會指出，國內還是有許多人分不出衛生紙與面紙的不同， 衛生紙屬短纖維材質，易於水中分解不會造成管線阻塞；面紙屬長纖維材質，有添加濕強劑不溶於水，不能丟入馬桶裡 。而以外觀來看，衛生紙上通常有壓凹凸或點狀的花紋，是為了增加摩擦力與去汙力，面紙則沒有。建築師陳碧潭進一步解釋說，平版、捲筒衛生紙多為短纖，可溶於水，應可丟入馬桶。
台灣人把衛生紙丟進垃圾桶大概是習慣使然，好處是減少阻塞，但壞處是垃圾量增加，且廁所易有臭味。事實上，只要你正確使用「衛生紙」，就可儘量丟入馬桶，公廁也應提供短纖衛生紙，以免堵塞。【全文來源《康健雜誌網站》】
※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。
(中時電子報)
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