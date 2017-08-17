台中市8人榮獲師鐸獎居全國之冠

106年師鐸獎決審遴選小組面談審查會議，左起東汴國小教師許彩梁、上石國小教師陳培陽、葫蘆墩國小教師雷曉青、六寶國小校長鮑瑤鋒、立新國中教師劉思佩、梧棲區中正國小校長張昆鵬、圳堵國小教師陳議濃！（陳世宗翻攝）

師鐸獎為教育界最高榮譽，獲獎者均是長年投入教職、在教學領域有創新佳績！台中市今年共有8位教師榮獲師鐸獎，包括梧棲區中正國小校長張昆鵬、六寶國小校長鮑瑤鋒、特教學校教師陳蔚綺、上石國小教師陳培陽、東汴國小教師許彩梁、圳堵國小教師陳議濃、葫蘆墩國小教師雷曉青、立新國中教師劉思佩等人，獲獎人數為全國之冠。

教育局長彭富源表示，市府積極推廣實驗教育、國立高中職改隸、結合職業教育與實作經驗等教育政策，在全國教育力大調查中更榮獲第一名，教育表現均獲各界讚揚肯定；透過提供師生優質教學環境，引領學生快樂學習成長，讓各階段學生獲得全方位發展。

教育局指出，患唐氏症的男孩小瑋原本總安靜在教室一角，在特教學校的老師陳蔚綺協助下，開始在聽到音樂時露出燦爛笑容並手舞足蹈；原本不說話的小瑋自此樂在音樂中，更在每周音樂課中表演陶笛；小瑋現已是專業的街頭藝人，音樂讓小瑋找到生命的亮點，也在陳老師的陪伴下走出生命之路。

今年獲得師鐸獎的其他教師，亦不遺餘力地投入教育，如梧棲區中正國小校長張昆鵬已投身教育38年，擅長課程與教學領導、學校行政領導；六寶國小校長鮑瑤鋒辦學用心，盼成為孩子一生永遠提燈的人；上石國小教師陳培陽連續20年帶領孩童參加科展，看到並相信孩子的能力；東汴國小教師許彩梁則以探索式的戶外教育理念，培養孩子認識自己並找到自我。

圳堵國小教師陳議濃擅長幼兒在地化課程及學前比較教育研究，深信學習無界限的；葫蘆墩國小教師雷曉青總以「壓力能使石頭變鑽石，堅持能將妄想變夢想」勉勵學生勇於堅持；立新國中教師劉思佩則以體育專業建立孩子自信，引領學子在學海中找尋方向。

(中時)