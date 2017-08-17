暗批川普 老布希父子發聲明

12日美國維吉尼亞州的夏綠蒂維爾市（Charlottesville）發生種族仇恨釀成的暴動，一名白人至上主義分子駕車衝撞反制人群，造成一名女子人死亡。川普一開始稱雙方都有錯，指反制的示威群眾同樣該被譴責暴力，引發爭議。前總統老布希與小布希，今天則發表一份嚴厲的聯合聲明，譴責種族偏執及反猶太主義，形同暗批總統川普。

雖然兩人在聯合聲明裡，沒有提及川普的名字。老布希（George H.W. Bush）、小布希（George W. Bush）這對父子檔前總統在聲明中稱維吉尼亞州的沙洛茲維爾（Charlottesville）是美國《獨立宣言》主要起夏綠蒂維爾市祈禱，我們就會想起由該市最傑出公民在獨立宣言裡所寫的根本真理：我們全都生而平等，並被造物主賦予不可剝奪的權利。」更強調「美國必須永遠唾棄各種形式的種族偏執、反猶太主義以及仇恨。」

(中時電子報)