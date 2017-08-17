跟進英法 梅克爾：德國也將停售柴油車

德國總理梅克爾今年5月出席戴姆勒(Daimler)德國電池廠動工儀式時就曾呼籲，德國要盡快趕上電動車市場需求。(美聯社/資料照片)

根據《siol.net》引述，德國總理梅克爾在接受德國雜誌《Superille》專訪時指出，德國未來將會跟進英法等國停止柴油車銷售的政策，強調這個方向是正確的，但目前尚未有明確施行時間表。

梅克爾進一步提到，目前柴油引擎的技術關鍵，在控制二氧化碳的排放仍舊比汽油引擎低，因此現階段還是會繼續支持柴油引擎的稅收減免措施，未來也會與當地車廠合作，積極轉型。

其實梅克爾在今年5月出席戴姆勒(Daimler)德國電池廠動工儀式時就曾呼籲，德國必須制定長期發展計畫，技術必須要趕上市場需求，「尤其是電動車核心的電池相關技術」。

而英國在日前已表態將在2040年禁止純柴油以及汽油引擎銷售，隨後法國也跟進，宣布將同在2040年停止銷售新柴油車，現在就連汽車製造大國德國也宣布將停售柴油車，不論對柴油車的重要市場歐洲、或是德國當地汽車產業的8百萬就業人口來說，可能帶來的產業與市場衝擊都需要提早做因應。

(中時電子報)