北市體感43度 西半部防午後雷雨
今天上午受到太平洋高壓影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴朗炎熱的天氣，大台北高溫上看36度、北市體感溫度更飆破43度，到了中午前後，受到太平洋高壓緩慢北移減弱所致，高溫有機會受到海風調節、舒緩。但各地紫外線仍多是過量級以上，高屏、花東更是來到危險級，防曬還是不可少。
降雨方面，由於台灣附近水氣將略為增加，有利熱對流發展，因此午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨發生的機率。明日東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。
自從進入8月以來，台北每天最高溫超過37度的天數，已經超過10天，今天看來還是很有機會延續超過37度。而到了本周末開始，預期各地午後陣雨會開始增加，暑氣可望稍減，但這還是得觀察高壓北抬的程度。另外今年第12號中度颱風榕樹，預期將轉變為溫帶氣旋，對台灣天氣也不會有影響。
至於在今天空氣品質部分，全臺各地及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。
(中時電子報)
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