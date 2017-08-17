印度媒體：中國入洞朗目的是挑撥印度不丹
印度媒體表示，中國派兵前往洞朗的目的其實是要挑撥印度和不丹之間的關係，企圖讓這件事看起來像是印度企圖控制這個鄰近小國。
中國和印度士兵自6月中起就在洞朗高原、在中國和不丹邊境間僵持不下，不丹當時見到中國士兵攜帶築路工具出現，因而請求有邦交的印度支援，印度派遣士兵擋住中國士兵去路後，形成現在的僵局。
商業報紙《印度時報》(The Economic Times)報導，印度和不丹因在1949年和2007年簽署了雙邊協議，因此享有國防合作關係。《印時》表示中國現在企圖奪走印度按照協議保護不丹的權利，這個行為本身就如同否認北大西洋公約組織(NATO)和前蘇聯成員國家形成的集體安全條約組織，儘管中國政府本身和北韓簽署了類似協議。
印度前外交部次長席保(Kanwal Sibal)指控，中國企圖將印度和不丹之間的關係，扭曲成印度試圖控制國力較弱的不丹，最終的目的還是要奪走洞朗這塊領土、並且不丹建立外交關係。席保表示，中國擴張其在洞朗上的軍事機構時，其實就知道印度會因為和不丹之間的協議而出手。他認為中國試圖將此協議看起來像是印度試圖控制不丹的行為、使印度和不丹之間產生分歧，以削減印度在區域中的地位。
(中時電子報)
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