FBI調查：科米獲高評價 打臉川普

柯米在今年五月時忽然被川普開除，引起政治風波。(圖片取自美聯社)

今年5月中，美國總統川普開除FBI局長科米後引起廣大風波，情況更在科米備忘錄外流後進一步延燒，川普曾在開除他後，指他失去同事的信任不受歡迎、愛炫耀、譁眾取寵，不適任局長，就在各界高度關注的情況下，出席了由參議院情報委員會舉辦的質詢聽證會。不過最新一個美國聯邦調查局（FBI）的年度內部調查顯示，科米獲得高度評價，打臉川普的開除理由。

美國聯邦調查局（FBI）的年度內部調查顯示，FBI前局長康梅（James Comey）獲員工高度評價，與川普聲稱他失去同僚信任的說法，大相逕庭。而調查也顯示，多數受訪者都表態，「非常願意」再同科米共事。

(中時電子報)