爆擲石衝突後 中國印度軍終於開了邊境會談

拉達克的班公錯湖。(美聯社)

印度軍隊和中國解放軍將領周三舉行了邊境會談，討論拉達克(Ladakh)邊境湖班公錯(Pangong Lake)爆發的擲石衝突，但這個會議其實原本應在一周前舉行，但因為中印在洞朗高原產生僵局而未如期舉行。

印度高級官員表示，一周前本來中國和印度軍隊預計在楚舒勒(Chushul)舉辦會談，討論各種議題已加強加強和平穩定，昨天在拉達克爆發的衝突也有在邊境會談中討論，雙方都表示應採取相關措施，防止衝突再度發生。

中國解放軍士兵兩次試圖闖入班公錯湖湖岸的、中國和印度對邊境認定有歧見的區域，印度邊境防衛隊組黨後遭中國士兵擲石攻擊，印度軍隊也不甘示弱回擊、發生扭打，導致兩方都有人受傷。最後雙峰都豎旗宣告該區是其領土，再返回原本位置。

印度《經濟時報》(Economic Times)表示，中國軍隊每年都會入侵印度領土，但從未發生衝突。中國和印度軍每年在印度獨立日和解放軍建軍日、原本都會在實際控制線上5個地點舉辦邊境會談，但今年中國軍隊並未回應印度在8月15日印度獨立日發的邊境會談邀請，中國軍隊也未在8月1日解放軍建軍日邀請印度軍隊舉行邊境會談。

(中時電子報)