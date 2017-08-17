司法部要反川普網站交訪客資料挨批

美國總統川普本年1月20日就職禮當日，引來大批反對者示威抗議川普當選。美國司法部上月17日曾發搜查令，要求一個反川普的網站，交出造訪該站的130萬名用戶IP，以及他們到訪網站的詳細資料，被轟想打壓異議人士言論。網站日前宣布入稟挑戰司法部，法院則準備在本周五（8/18）舉行聽證會。

反川普政權的組織「DreamHost」，曾在今年1月20日的川普就職典禮當天號召大規模的抗議活動，且標榜與任何政黨或非營利組織都無關，也不接受任何形式的捐贈及壓迫，純粹是由反對川普的異議人士所組成。司法部上月發出搜查令，要求檢視每一份與當日示威有關的資料，同時要求獲取曾瀏覽DreamHost的訪客IP地址，以及他們瀏覽網站的日期、時間、使用的瀏覽器和電腦作業系統等資料。有關注私穩權益人士表示，司法部做法違憲，但這些使用者應受到美國憲法第一修正案的保護，質疑司法部濫用了政府權力。DreamHost則也循法律途徑提出異議，並於本周公開此事。

(中時電子報)