815跳電人禍 學者點出台電3嚴重脆弱點

台電大潭電廠。（報系資料照 賴佑維攝）

815全台大停電，事件導因為人禍，也讓經濟部長李世光烏紗帽不保，但目前究責尚未完全釐清的情況下，清大榮譽退休教授陳士麟就提到，台電供電系統仍存在三個嚴重脆弱點。

根據《蘋果日報》報導，清大榮譽退休教授陳士麟指出，三個問題包含台灣電源仍然不足、急就章的應付電力需求、以及火力電廠不如核能電廠的風險評估要求高。

陳士麟進一步說明，在台灣電源以及備轉容量皆不足，因此這才讓大潭電廠6部機組一跳機，就釀成全台大停電的慘況。而在需電孔急的情況下，卻都是急就章的選擇在目前的台中電廠、大潭電廠等擴建機組，「所有的蛋都放在同一個籃子裡」，風險當然提高。

另外陳士麟也認為，蔡政府既然已經決定「非核家園」政策不變，那麼火力電廠的系統穩定性就變得更加重要，要將檢視標準提升至核電廠等級不說，還應該將大潭電廠區分成為兩個完全獨立運作的發電廠，且我國高壓變電所沒有徹底分隔，也是電網系統供電的另一個隱患。

(中時電子報)