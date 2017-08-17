停屍間不夠放 委內瑞拉特種部隊突襲監獄 屠殺37犯人

委內瑞拉特種部隊5月31日在街頭上和抗議者發生衝突。(美聯社)

委內瑞拉政府派遣特種部隊突襲亞馬遜州(Amazonas)南部一間監獄，造成37名犯人死亡，州長抱怨這是場屠殺，停屍間因此爆滿。

路透社(Reuters)報導，州長Liborio Guarulla表示凌晨起，特種部隊攻堅了這個位於該州首都阿亞庫喬港(Puerto Ayacucho)的監獄，他在推特上說：「這是場屠殺」，「停屍間已經不堪負荷」。該市委員會Jose Mejias說，槍聲響徹整晚，政府試圖奪回監獄控制權，但犯人們試圖抵抗。

人權團體過去就一直抱怨幫派掌控了委內瑞拉的監獄，而且還可獲得自動化武器、甚至是手榴彈等，政府常為了要奪回人手不足監獄的控制權、而派遣特種部隊攻堅，因此常發生死傷。委內瑞拉被視為世界上暴力發生最頻繁的國家之一，犯人即使被關在監獄裡也經常策劃綁架和搶劫。

(中時電子報)