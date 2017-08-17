8月17日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●工安紀律敗壞 中油愧對國人

全台大停電的元凶找到了，不是機組老舊出包，而是中油和包商的2位老鳥工程師，「做事青青菜菜」沒有落實標準程序闖禍。更離譜的是，「青青菜菜」打馬虎眼，過去已搞過7次，很幸運的都沒事，結果第8次走夜路碰到鬼了。真是老天有眼，讓這2位「青菜工程師」出包，更讓中油工安紀律敗壞的醜陋，徹徹底底攤在國人面前。

●藍綠借殼 中華民國名存實亡

新黨本周日將舉行24周年黨慶大會，向來以捍衛中華民國為核心價值的新黨，今年將以「中華民國亡國了」作開場。新黨主席郁慕明坦言「認輸了」，中華民國被藍綠搞到亡國，現在中華民國只是被「借殼」，現在政府早已背叛中華民國，因此新黨要改追求更高層次的「中華民族復興」。

●中華隊旗飄揚在我們的主場

終於有機會在家鄉比賽！中華代表團選手16日下午在世大運選手村內，參加升旗儀式，中華台北會旗、世大運會旗，隨著FISU會歌，冉冉上升，選手們紛紛表示「回到熟悉的台灣比賽，有說不出的感動！」更誓言要在主場奪下超過11面金牌。

重點要聞

●查停電元兇 中油 包商互推

台灣中油前天施工錯誤操作造成大潭電廠管路「斷氣2分鐘」，6機組全跳機，台電昨確認共引發全台592萬戶大停電，台灣中油昨召開記者會說明調查結果，出包3大原因竟是中油與包商2名工程人員未依標準作業程序更換電源供應器，另現場無人監督及系統缺乏防呆機制也是問題。台灣中油公司與巨路昨互推責任歸屬，桃園地檢署已主動分案調查。學者痛批，中油管理不知還有多少問題，一定要有人「人頭落地」，下台負責。

●停電重傷企業 損失料破億

815停電造成商業損失慘重！經濟部初估，包括工業局轄下62工業區，及加工處轄下3園區受影響，合計影響151家廠商，直、間接損失近8900萬元。另外，高雄楠梓加工出口區的日月光，K21、K22廠停電約60分鐘，因停電影響產出約1526∼2441萬元，但實際損失仍待估算，市場推估這次停電，造成科技業損失上億元。還有夜市攤商、百貨商場、餐廳等業者損失還未計入，業者多表示，是否要求償，還在評估中。

●吃劣油 341師生各獲賠3萬

頂新劣油案台灣消費者保護協會為39校1萬650名師生，向頂新製油公司提起校園食安團體訴訟，求償每人9萬元，前天彰化地院民事庭宣判頂新應賠償1023萬元，其中共4校341人符合賠償資格，每人可獲賠3萬。頂新昨表遺憾，並強調該公司油品安全無虞，認刑事庭一審已無罪，而民事庭結果令人不解，質疑判決恐有違誤，會研議再上訴爭取清白。

重點要聞

●停電戶減收1天電費 總統指示：停電衍生賠償儘速處理

全台前天無預警斷電、跳電，蔡英文總統及行政院長林全昨天出面道歉。蔡總統代表執政團隊，對這次停電對所有國人帶來不便與不安致上歉意。蔡總統並指示林全，事故衍生的相關賠償、補償問題，政府應儘速處理。稍後台電也宣布，停電戶將減收一天電費，下期電費帳單扣減。

●聘外籍看護工家庭 將納長照

願景工程「活躍老化4.0／錢進長照路」推出後，聘請外籍看護工家庭和使用機構照護者未納入長照大傘，引發關注。長照2.0推手、行政院政務委員林萬億接受本報專訪指出，最慢明年，將開放聘請外籍看護家庭使用日間照顧服務，費用由就業安定基金挹注，未來也不排除依家庭收入階梯式補助使用機構照顧的家庭。此事他曾向總統蔡英文報告，總統表示，推動時程愈快愈好。

●「重返里山」暴紅後… 通霄秘境變調

今年初，交通部高速公路局拍攝生態短片「重返里山」，記錄生活在國道三號苗栗通霄路段淺山環境的人、生物及土地間的關係，描述影片主角「田鱉伯」劉定峯父子因發現珍貴水生昆蟲「大田鱉」而化解疏離的故事，三月發布迄今獲七十二萬人點閱。但隨影片暴紅，這五個月來卻不斷有民眾侵門踏戶闖入田間，侵擾了當地田區、生態及居民。

重點要聞

●停電禍首 中油未按SOP作業

針對八一五大停電事件，中油董事長陳金德昨出面說明非誤觸導致，是設備商巨路國際更換控制系統電源供應器時，未按標準作業程序（ＳＯＰ）將自動模式轉換為手動，造成系統發出異常訊號，電動閥自動關閉，致大潭電廠六部發電機組因斷氣全跳機，引爆全台大停電。

●大巨蛋案首傳馬英九// 李述德 境管、限制住居

台北地檢署偵辦大巨蛋案，為釐清時任台北市長的前總統馬英九在整個議約過程中，是否私會及圖利遠雄集團趙藤雄，昨首度以他字案被告身分傳喚馬英九，並提訊趙藤雄，訊問過程長達九個小時；昨同被傳喚的前馬市府財政局長李述德，庭訊時間更長達十四小時，至深夜近十一點才結束偵訊，檢方諭令限制住居、出境、出海後請回。

●聽障生夏令營 狼志工涉性侵4少男

以南韓光州仁和聾啞學校教職員性侵學童事件改編拍成的電影《熔爐》，類似劇情竟出現台灣版！

(中時電子報)