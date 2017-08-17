替代役許智昇 讓樂高機器人在彰化王功國小紮根

中時
中國時報記者/
替代役許智昇，讓樂高機器人在彰化王功國小紮根
許智昇在王功國小服替代役受歡迎，今天退伍，小朋友都捨不得抱緊緊。鐘武達攝。
替代役許智昇，讓樂高機器人在彰化王功國小紮根
許智昇與王功國小的小朋友打成一片。鐘武達攝。
替代役許智昇，讓樂高機器人在彰化王功國小紮根
許智昇自動請纓以自己的資工專長在服役的王功國小成立樂高機器人社團。鐘武達攝。
替代役許智昇，讓樂高機器人在彰化王功國小紮根
許智昇（右二）與校長謝格倫帶著小朋友征戰樂高機器人大賽，闖出好成績。謝格倫提供。

王功國小替代役許智昇，去年9月報到第1天 ，就主動請纓要以資訊工程專長成立樂高機器人社團，5、6年級的孩子跟著學習短短9個月，便在全縣教育盃機器人大賽創意組中奪冠，今年9月更將代表彰化縣進軍2017全國奧林匹亞機器人大賽。

當了「1年老師」，許智昇今（17）日退伍，學生離情依依緊抱著不放 。他說，一定會回來陪伴孩子勇闖奧林匹亞機器人大賽，一起圓夢。

校長謝格倫說，王功國小樂高機器人社團成立後，許智昇及師長帶著小朋友到處征戰，戰績很輝煌，全縣國中小科學展覽會，就以「田園奇機-播種省力器」獲優等。

2017亞洲智慧型機器人大賽，在越野車競速組及自走車避障組，更包辦第1與第2名；難能可貴的是，在實務專題競賽組競賽，王功國小是唯一的小學生隊伍，對戰的還都是大學生，最後更拿下亞軍殊榮。

許智昇畢業於明新科大資訊工程所，他因為不想浪費在軍旅的光陰，所以自願到學校貢獻所學，大學時就有帶小朋友參加樂高機器人比賽經驗，也希望樂高機器人在王功國小發芽與紮根。

他說，退伍後規劃當軟體工程師，希望能在「機器人影像辨識」和「車輛輔助系統」領域工作。在王功國小近1年，他深深覺得，偏鄉的孩子也應有和都市小孩一樣的學習資源與機會

(中時)

關鍵字：機器人國小樂高大賽孩子
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