替代役許智昇 讓樂高機器人在彰化王功國小紮根
王功國小替代役許智昇，去年9月報到第1天 ，就主動請纓要以資訊工程專長成立樂高機器人社團，5、6年級的孩子跟著學習短短9個月，便在全縣教育盃機器人大賽創意組中奪冠，今年9月更將代表彰化縣進軍2017全國奧林匹亞機器人大賽。
當了「1年老師」，許智昇今（17）日退伍，學生離情依依緊抱著不放 。他說，一定會回來陪伴孩子勇闖奧林匹亞機器人大賽，一起圓夢。
校長謝格倫說，王功國小樂高機器人社團成立後，許智昇及師長帶著小朋友到處征戰，戰績很輝煌，全縣國中小科學展覽會，就以「田園奇機-播種省力器」獲優等。
2017亞洲智慧型機器人大賽，在越野車競速組及自走車避障組，更包辦第1與第2名；難能可貴的是，在實務專題競賽組競賽，王功國小是唯一的小學生隊伍，對戰的還都是大學生，最後更拿下亞軍殊榮。
許智昇畢業於明新科大資訊工程所，他因為不想浪費在軍旅的光陰，所以自願到學校貢獻所學，大學時就有帶小朋友參加樂高機器人比賽經驗，也希望樂高機器人在王功國小發芽與紮根。
他說，退伍後規劃當軟體工程師，希望能在「機器人影像辨識」和「車輛輔助系統」領域工作。在王功國小近1年，他深深覺得，偏鄉的孩子也應有和都市小孩一樣的學習資源與機會
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。