「英」式風格 連道歉文都一字不「錯」！

蔡英文總統在民進黨中常會中首度對815全台大停電事件向國人道歉。（陳信翰攝）

815大停電，總統蔡英文當天深夜在臉書發文表示「真正該全面檢討的，是這個會因為人為疏失而輕易癱瘓的供電系統」。媒體工作者單厚之分析，道歉文從頭到尾沒有用到「錯」這個字，嘴上說道歉，卻根本不認錯，典型的「英式風格」。

815晚上10點半，小英在臉書發文：「現在全台的電力供應已經漸漸恢復正常。對於這次停電，我代表政府向全國人民道歉。

供電不只是民生問題，它還是國家安全的問題。真正該全面檢討的，是這個會因為人為疏失而輕易癱瘓的供電系統。這才是問題的核心。所以，我會要求相關部門，在最短時間內給全體國人一個清楚的報告，為什麼我們的供電系統會因為一個誤觸，就造成這麼大的損害？這個系統明顯地過於脆弱，可是台灣竟然就這樣過了這麼多年。這個系統非改不可，我會把它列為未來徹底檢討改革的重點。

現在政府推動分散式的綠能發電，就是要避免單一電廠事故就影響全國供電。我們的政策方向不會改變，今天的事件只會讓我們的決心更堅定。」

單厚之說，停電後沒多久，經濟部長就下台了。蔡英文總統森77的在臉書發文道歉，將問題指向「人為疏失」，將多年以來脆弱的系統，也列為「改革的重點」，然後強調「政策不會改變」、「決心會更堅定」。

但是275字的道歉文，從頭到尾不僅沒有用到「錯」這個字，甚至連「不便」、「困擾」都沒有出現。嘴上說道歉，卻根本不認錯，典型的「英式風格」，還帶點政治語言被戳破後，氣急敗壞的味道。

面對跳電的恥辱、打臉，部分反核者和蔡英文一樣，用氣急敗壞、見笑轉生氣的態度，把所有不滿者都當成敵人、都打成9.2。然後直接進入孤臣孽子模式，搬出風雨生信心、愈挫愈勇的那一套，忽略所有不滿、放棄所有對話，自然就會得出「政策方向不會改變，今天的事件只會讓我們的決心更堅定」，雖千萬人吾往矣的結論。

單厚之說，悲哀的是，這樣的自我防衛機轉，在民進黨近半年來的所有施政和政策裡，都佔了不小的比例。一例一休、年金改革、同婚，乃至接下來要三度登場的前瞻計畫，每一個議題都先區分敵我，再決定能不能談事實、講道理。

(中時電子報)