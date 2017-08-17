世大運》揮棒打火球 陳金鋒點燃聖火
(08:35更新文圖 補充陳金鋒對台灣棒球的意義)2017台北世大運後天(周六)開幕，已傳出將由「台灣巨炮」陳金鋒點燃聖火。
世大運常被稱為「小奧運」，也是台灣400年來最大的運動賽事，規模勝過2009年高雄舉辦的世界運動會。歷屆國際重大運動賽事，點燃聖火瞬間總是最高潮一刻，人選也備受關注。
中央社今報導，不願具名的知情人士表示，陳金鋒將點燃聖火。世大運開幕式上，4名火炬手將把聖火傳遞到陳金鋒手上，點燃火球後，「鋒哥」將持球棒，用他招牌揮棒方式，將火球打向聖火台，火球將在空中畫出一道美麗弧線，點燃聖火，為台北世大運揭開序幕。
陳金鋒對台灣棒球的意義，就是用「行動」讓「如果」這兩字變成真實，開啟旅美風潮。他1999年和美國大聯盟道奇隊簽約後，才有王建民、郭泓志、曹錦輝，甚至近年的王維中、胡智為、林子偉等人，陸續挑戰美國職棒，並登上大聯盟。
(中時電子報)
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