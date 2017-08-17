對停電輕描淡寫 唐湘龍：蔡林把人民當什麼？

15日全台無預警大停電。圖為台北市石牌地區限電後，許多民眾在一片黑暗中前往商城用餐。(資料照,杜宜諳攝)

前天下午全台發生18年來最大規模大停電，造成17縣市、668萬戶受影響，經濟部長李世光扛責下台，總統蔡英文直到昨天下午才在民進黨中常會前出面道歉。對此，政治評論家唐湘龍表示，這次的大停電是人禍，但政府太輕描淡寫、漠視民情，「民眾對這個政府大概開始有種一秒都不想忍的感受，蔡英文、林全到底把668萬戶、1800萬人當什麼？」

唐湘龍在NOWNEWS名家論壇中指出，這次大停電該下台的不只有李世光，中油高層、台電高層也只是祭旗而已，「拿旗的那個人比較重要吧。叫那個躲在旗子後頭的人出來。出來!後面的是誰？林全，是你嗎？還是蔡英文？」

唐湘龍說這次大停電不只電梯停、交通停，連住家都停，668萬戶家庭在晚餐前後輪流停，他直言是什麼樣的政府會在無風無雨的時刻，讓台灣人過這種「摩登原始人」的生活？

「這個政府太輕描淡寫，太漠視民情了」，唐說為了這個政府高度意識型態的、政治的、落伍的反核主張，整個台灣早就深陷在限電焦慮裡，就在以為警報解除，竟爆發這種級數的無預警停電，民眾的情緒已炸裂。然而蔡英文總統當天晚上竟在臉書避重就輕的致歉，更讓許多人情緒瞬間爆炸。

唐湘龍諷刺表示，蔡英文被下了反核符咒，迷信今天電力問題的一切都是台電的電力管理品質太差、台灣應該更積極發展綠能，讓綠能分散式的產電、儲電、輸電模式取代現在這種大發電廠思維。他說蔡的意思是指和平電塔倒了、大潭電廠跳了，完全是因為過去能源政策錯誤所造成。她和民進黨是代罪羔羊。一切都是國民黨的錯，民進黨沒有大責任。因為系統不是民進黨建的，而且就算不「非核」，昨天一樣會停電。

唐湘龍說蔡英文沒有說出完整真相，包括如果有核一、二，停電不會這麼廣，這麼久以及如果加上核四，根本不會停電。他說台灣能源政策的最主要系統風險不就是民進黨？啟動這個系統風險的手，比江湖傳說那隻誤射雄三的手、誤觸大潭電廠供氣閥的手責任大太多了。「這隻手不就是蔡英文總統自己的手嗎？」

唐湘龍說多數人都經歷了2到3小時的停電，但累積的憤怒大概夠讓大家從新思考，尤其是住在北部地區的1000萬人，對這個政府大概開始有種一秒都不想忍的感受。「蔡英文、林全真的都沒事？你們到底把668萬戶、1800萬人當什麼啊？」

(中時電子報)