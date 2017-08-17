張柏芝買「全世界最貴的鞋」 不給菲傭碰
張柏芝近來除了頻頻讓寶貝兒子亮相外，她也會在網上和粉絲分享與家中三名菲傭的互動，她昨在網上貼出與三名菲傭聊鞋子的影片，號稱這是「全世界最貴的鞋」，更添購了白色與黑色款式，甚至買給菲傭一起穿，只是被問多少錢時，張柏芝直言「35元！（港幣）」笑壞所有人。
日前張柏芝才被捕捉到在路邊攤買鞋，更透露只要好穿都會買，顯示她不一定只買名牌。而近來開設新IG的她，昨也開心和家中菲傭分享，更幫每人添購一雙，還告知菲傭「這是全世界最貴的鞋」，菲傭好奇反問多少錢？張柏芝直言「35元！」讓菲傭無奈大喊「See？（你看吧！）」
不過張柏芝還是開心穿上展示，當菲傭要幫忙綁鞋帶時，張柏芝大聲要對方不准碰，還揶揄她「妳不喜歡這個鞋就不要碰」，讓幾位菲傭都笑壞。不過這段影片也意外讓張柏芝的豪華鞋櫃曝光，更讓外界見證她與幾位菲傭的好感情。
(中時電子報)
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