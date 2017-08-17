看看這些名單 總統到底花媽還是小英？
815大停電，經濟部長李世光為此下台負責，由經濟部政務次長沈榮津代理部長。臉書粉絲團「那些傳言沒有說的事」表示一場大停電，讓經濟部長下台，讓台電被點名檢討。而出包的中油，似乎檢討完外包商後董座就沒事的樣子。粉絲團提問「你有注意到他是後台堅強的集團一份子嗎？」
中油疏失造成全台無預警大停電，經濟部長李世光辭職下台，外界質疑中油董座陳金德也應負起責任，由於陳金德曾是陳菊的愛將，外界認為陳金德接中油是陳菊舉荐，對於陳金德是否該辭職，陳菊表示「全台大停電不是單純是中油的問題，應該從整個台電供電系統性問題去了解為何會發生」稱把問題釐清更重要。陳菊說「我相信他是個有風骨的人」
「那些傳言沒有說的事」粉絲團自製圖表「不可得罪的大官們」中顯示，中油、中鋼、台船、台鹽等董事長，不是前高雄市副市長擔任，就是陳菊推薦的。這些名單也讓另一粉絲團「今天你閩禁擋了嗎」分享留言「聽說地下總統是…」，網友也對這名單表示「這樣的人事安排，真的好誇張！」、「不問專業，只問顏色。」、「了不起，個個來頭大」
回顧今年4月，總統蔡英文在高雄體驗輕軌時，也是大力支持興建黃線捷運，還稱台灣有今天的發展，都是因為高雄的承擔，中央一定會支持高雄轉型。蔡英文提及前瞻基礎建設時，對陳菊說「菊姐，妳應該有的都會有哦！」
(中時電子報)
文章來源：那些傳言沒有說的事 臉書
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