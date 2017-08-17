英伊莉莎白號航母驚險入港 距邊僅20公尺

群眾歡迎伊莉莎白號入港。(美聯社)

伊莉莎白號駛入樸茨茅斯港。(美聯社)

英國新航母伊莉莎白號今在千人夾道歡迎下，正式駛入樸茨茅斯(Portsmouth)港，伊莉莎白號的噸位對這個古老的港口來說有些太剛好，入港時該航母兩側距港邊最近只有20公尺。

樸茨茅斯港在600多年前建成，原本設計來容納比伊莉莎白號小得多的船，因此對於寬超過70公尺、長超過280公尺的伊莉莎白號來說有些吃緊，艦長Jerry Kyd說駛入港口雖創下歷史時刻，但也承認他在入港過程相當緊張，「不敢閉眼」。

造價30億英鎊的伊莉莎白兩個月前從蘇格蘭法夫(Fife)出發、進行試航，最後來到樸茨茅斯港。700多名船員、200多名承包商截至目前為止，已經7個禮拜沒有看到親友，因此紛紛站上甲板向前來迎接的、上千名來迎接的遊客、親朋好友們揮手。

對Kyd來說，伊莉莎白號入港有極大的意義，因為7年前皇家方舟號航空母艦(HMS Ark Royal)退役時，也是在他的帶領下來到這個港口、完成最後一程。伊莉莎白號現在是英國最大的軍艦、預計將服役50年。

樸茨茅斯港為了容納這艘航母，移除了7.04億噸的沉積物，以確保港口夠深地。在移除沉積物的過程中發現2萬多個物品，包括8台大砲、1顆飛機引擎，36個錨、一顆英國魚雷、一顆德國海底地雷、5顆大炸彈和一顆人頭頭骨。

準備伊莉莎白號入港就花了1億英鎊，除了除淤外還新蓋了碼頭和發電廠，因為未來威爾斯親王號戰艦(HMS Prince of Wales)建好後也將來到樸茨茅斯港。

(中時電子報)