13歲「最性感小學生」 長大後更讓人驚艷

湯淺璃璃愛13歲就有超齡打扮。(圖／翻攝自網路)

湯淺璃璃愛穿上制服更清純。(圖／翻攝自湯淺璃璃愛推特)

湯淺璃璃愛長大打扮較符合年紀。(圖／翻攝自湯淺璃璃愛推特)

2012年日本一名小學生「湯淺璃璃愛」，才13歲就有超齡打扮，是不少小女生的時尚指標，現剛滿18歲的她，雖然仍會因工作畫濃妝，但私下打扮較為符合年紀了。

湯淺璃璃愛13歲就是流行雜誌的人氣模特兒，染髮、濃妝的超齡打扮，雖然網友都認為她是過度性感，不過在小學生間是「時尚女神」，當時造成熱議，現5年過去，她剛滿18歲，仍在從事模特兒工作的她，雖然仍會因工作濃妝，但打扮已較符合年紀，清純模樣被讚還是這樣的狀態最好。

(中時電子報)