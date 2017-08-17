815全台大停電 陸媒：民進黨走錯路的警訊
本月15日出現全台大停電的狀況，體現台灣「電荒」情勢岌岌可危。對此，大陸黨媒評論，稱這是民進黨執政走錯路的警告，也由於其在選前把說太滿，絕了自己回頭的可能。
大陸黨媒《環球時報》刊出社論，分析台灣缺電狀況背後的問題。文章指出，台灣不是沒有發電條件，明明擁有許多國家羨慕的核電能力，卻棄之不用，把自己活生生搞成了一個「電荒島」。這方面，執政的民進黨要負很大責任，因為其「綠色能源」的口號無法落實，遠水解不了近渴。
文章強調，民進黨執政的兩大神主牌是「台獨」與「反核」，它靠這些口號參選，也被這些口號綁死，由於之前話說得太滿，等於絕了回頭是岸的可能性；即使第二次執政，也依然沒有參透執政的基本邏輯，那就是「搞好民生來向選民交成績單」。現在，台灣供電長期處於「半飢半飽」狀態，試問經濟和民生如何能好？
所以說，「大停電算是對民進黨走錯路的警告」，如果蔡英文無力帶民進黨做執政理念的重大調整，遭惡果懲罰也是遲早之事。
(中時電子報)
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